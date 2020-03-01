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Украинское дерби: Малиновский своим голом добил Шахова в охваченной коронавирусом Италии

1 марта, 19:17

Команда Руслана Малиновского со счетом 7:2 разгромила на выезде "Лечче" Евгения Шахова

Футболисты сборной Украины Руслан Малиновский и Евгений Шахов сыграли друг против друга в матче 26-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Лечче". "Аталанта" с голом Малиновского на выезде разгромила "Лечче" 7:2. Напомним, из-за коронавируса игру "Ювентус" – "Интер" перенесли на 13 мая, так же поступили еще с пятью поединками тура Серии А.

Оба украинца – как Шахов, так и Малиновский – не попали в стартовые составы своих команд на матч "Лечче" – "Аталанта". Они вышли на поле на замену уже после перерыва: Шахов на 63-й минуте, а Малиновский – на 69-й. К тому времени игра уже была сделана – на табло светилось 5:2 в пользу "Аталанты".

Впрочем, один из украинцев успел и свое имя вписать в протокол игры – Руслан Малиновский уже в компенсированное время пробил своей сказочной левой ногой точно в угол из-за пределов штрафной площадки, установив окончательный счет – 7:2, победа "Аталанты"!

Видео гола Малиновского в ворота "Лечче"

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Таким образом "Аталанта" с 48 очками закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. Тогда как у "Лечче" – 25 пунктов и 16-я строчка, всего лишь в трех очках от зоны вылета.

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чемпионат Италии Аталанта Евгений Шахов Руслан Малиновский Лечче Италия

Источник: isport.ua

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