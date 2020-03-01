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Фанаты "Лацио" поддержали тренера "Болоньи" в борьбе с раком во время матча чемпионата Италии

1 марта, 13:38

Синиша Михайлович остается на своем посту в команде Серии А

Во время вчерашнего матча чемпионата Италии в Риме между "Лацио" и "Болоньей" произошел трогательный эпизод. Фанаты хозяев сделали и вывесили несколько баннеров в поддержку главного тренера гостей Синиши Михайловича. Ранее мы писали, что Михайлович прошел три цикла химиотерапии. Сербский специалист лечится от рака, но не покидает свой пост во главе команды.

Синиша не пропустил мимо акцию ультрас и поблагодарил за поддержку. "Всегда мужественный человек с духом воина. В самой важной битве мы на вашей стороне. Вперед, Синиша!" – написали фаны. Большую часть карьеры серб провел в Италии, в частности в 1998-2004 годах он выступал за "Лацио". Прошлым летом Михайлович пообещал выиграть битву у рака.

Вчера мы сообщали, что "Лацио" выиграл у "Болоньи" со счетом 2:0, забив два мяча в течение трех минут в первом тайме. Это позволило римской команде выйти в лидеры Серии А, поскольку матч "Ювентуса" и "Интера" перенесли на май из-за коронавируса.

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