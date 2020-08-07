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Украинского тренера признали лучшим в Беларуси: он обыграл чемпионов с Милевским и Хачериди

7 августа, 19:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Шахтер" Юрия Вернидуба лидирует в чемпионате наших северных соседей

Сегодня Ассоциация футбола Беларуси назвала лучшего тренера национального чемпионата по итогам июля. Им стал украинский наставник "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб, который длительное время тренировал луганскую "Зарю". В конце июля мы писали, что "Шахтер" Вернидуба вырвался в лидеры чемпионата Беларуси, а Милевский и Хачереди победили после коронавируса.

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Во втором месяце лета "Шахтер" единолично возглавил турнирную таблицу. Сейчас подопечные Юрия Вернидуба опережают более именитый БАТЭ на шесть очков, набрав в 21 матче 43 балла. Правда, конкурент из Борисова сыграл на один поединок меньше.

Вчера команда из Солигорска обыграла чемпионов из брестского "Динамо" со счетом 1:0. У гостей украинский защитник Евгений Хачериди отыграл весь матч и получил желтую карточку, хавбек Александр Нойок – только первый тайм (и также увидел "горчичник"), а экс-форвард сборной Украины Артем Милевский – 77 минут. Решающий же мяч на 78-й минуте у "Шахтера" забил молодой полузащитник Дмитрий Подстрелов.

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