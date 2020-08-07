Украинского тренера признали лучшим в Беларуси: он обыграл чемпионов с Милевским и Хачериди

Сегодня Ассоциация футбола Беларуси назвала лучшего тренера национального чемпионата по итогам июля. Им стал украинский наставник "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб, который длительное время тренировал луганскую "Зарю". В конце июля мы писали, что "Шахтер" Вернидуба вырвался в лидеры чемпионата Беларуси, а Милевский и Хачереди победили после коронавируса.

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Во втором месяце лета "Шахтер" единолично возглавил турнирную таблицу. Сейчас подопечные Юрия Вернидуба опережают более именитый БАТЭ на шесть очков, набрав в 21 матче 43 балла. Правда, конкурент из Борисова сыграл на один поединок меньше.

Вчера команда из Солигорска обыграла чемпионов из брестского "Динамо" со счетом 1:0. У гостей украинский защитник Евгений Хачериди отыграл весь матч и получил желтую карточку, хавбек Александр Нойок – только первый тайм (и также увидел "горчичник"), а экс-форвард сборной Украины Артем Милевский – 77 минут. Решающий же мяч на 78-й минуте у "Шахтера" забил молодой полузащитник Дмитрий Подстрелов.

Ранее участникам договорных футбольных матчей в Беларуси дали разные сроки лишения свободы.

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Смотрите, как нынешняя "Заря" обыгрывала "Колос" в чемпионате Украины:

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