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"Заря" расписала мировую ничью с ЦСКА София

Сегодня, 22:32

Подопечные Виктора Скрипника сумели забить гол на выезде

ЦСКА - Заря

ЦСКА - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Заря" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы отправилась в гости к софийскому ЦСКА. Команда Виктора сумела удержать приемлемый для себя результат и забить гол на выезде. Мы вели онлайн матча ЦСКА – "Заря".

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На 13-й минуте Эвандро да Силва открыл счет в матче после флангового прострела. Кочергин позволил совершить этот прострел, а Михайличенко не успел за форвардом, переправившим мяч в ворота. Через пять минут после подачи Юрченко со штрафного Вернидуб остался сам в штрафной, но головой пробил над воротами. Дальше команды успокоились, и футболисты ЦСКА контролировали игру, а до конца тайма. Пока на 44 минуте арбитр не поставил пенальти в сторону соперника.

Юрченко пробросил мяч Хомченовскому в штрафную, а тот в попытке сделать прострел, попал сопернику в руку. К точке подошел Владлен Юрченко и классно развел мяч и Витаутаса Черняускаса по разным углам.

Уже во втором тайме Будковский мог случайно вывести "Зарю" вперед - мяч рикошетом от защитника после навеса Филиппа едва не залетел в сетку ворот. Но в итоге только угловой. Через минуту после подачи углового Иванисеня на дальней штанге был первым на мяче, но но пробил выше с линии вратарской. Ближе к 65 минуте за луганскую Зарю дебютировал Назарий Русин. Нападающий вышел под 31-м номером, заменив Владлена Юрченко. Форвард ничем не смог отличиться, а вот игроки ЦСКА могли забить на 75 минуте. Шевченко только со второй попытки справился с дальним ударом, игрок соперника уже набегал, чтобы забить на добивании, но Вратарь "Зари" исправился. К концу второго тайма команда Виктора Скрипника сушила игру и не дала больше ничего создать сопернику. 

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Голы: 1:0 – 13 Эвандро, 1:1 – 45, пенальти Юрченко.

ЦСКА София – Черняускас, Турицов (Фаббрини, 62), Занев, Альбентоса, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Соу, Эвандро (Кэри, 82).

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"Заря" – Шевченко, Абу-Ханна, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Юрченко(Русин, 65), Хомченовский, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Лунев(Леднев, 65), Будковский.

Предупреждения: Бикел (33), Малинов (41), Тымчик (61), Абу-Ханна (73), Фаббрини (75).

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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Лига Европы Заря Луганск ЦСКА София

Источник: Сегодня|Спорт

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