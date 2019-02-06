Украинскому дерби в Лиге чемпионов быть: Коноплянка вслед за Зинченко попал в заявку своей команды
Украинский футболист только недавно забил свой первый мяч в сезоне
Немецкий "Шальке" включил украинского полузащитника Евгения Коноплянку в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена в 1/8 финала встретится с командой другого украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити". Матчи состоятся 20 февраля и 12 марта.
Таком образом, в Лиге чемпионов состоится украинское дерби, ведь несколько дней назад "Манчестер Сити" внес Александра Зинченко в свою заявку на Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Коноплянка провел за "Шальке" 16 матчей во всех турнирах и забил всего один гол при двух результативных передачах. Кстати, дебютный гол в сезоне он забил совсем недавно – в ворота "Герты". Коноплянка забил красивым ударом на 17-й минуте, затем еще три мяча увидели зрители в первом тайме, а во втором голов не было. Результат – ничья 2:2.
Ранее мы писали, что Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. Однако трансфер в "Бешикташ" не состоялся. Как пишут СМИ, причиной могли стать слишком большие финансовые запросы украинского футболиста. Якобы, он хотел получать 4,5 миллиона евро за сезон, хотя в Германии зарабатывает на миллион меньше. Это шокировала руководство турецкого гранда, которое решило отказаться от трансфера.
Напомним, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).
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