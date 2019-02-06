Украинскому дерби в Лиге чемпионов быть: Коноплянка вслед за Зинченко попал в заявку своей команды

Украинский футболист только недавно забил свой первый мяч в сезоне

Фото: AFP

Украинскому дерби в Лиге чемпионов быть: Коноплянка вслед за Зинченко попал в заявку своей команды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b47/89e/5c5b4789e9bcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b47/89e/5c5b4789e9bcb.jpg 2019-02-06T22:47:00+02:00 Футбол Украинский футболист только недавно забил свой первый мяч в сезоне

Немецкий "Шальке" включил украинского полузащитника Евгения Коноплянку в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена в 1/8 финала встретится с командой другого украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити". Матчи состоятся 20 февраля и 12 марта.

Таком образом, в Лиге чемпионов состоится украинское дерби, ведь несколько дней назад "Манчестер Сити" внес Александра Зинченко в свою заявку на Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Коноплянка провел за "Шальке" 16 матчей во всех турнирах и забил всего один гол при двух результативных передачах. Кстати, дебютный гол в сезоне он забил совсем недавно – в ворота "Герты". Коноплянка забил красивым ударом на 17-й минуте, затем еще три мяча увидели зрители в первом тайме, а во втором голов не было. Результат – ничья 2:2.

Ранее мы писали, что Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. Однако трансфер в "Бешикташ" не состоялся. Как пишут СМИ, причиной могли стать слишком большие финансовые запросы украинского футболиста. Якобы, он хотел получать 4,5 миллиона евро за сезон, хотя в Германии зарабатывает на миллион меньше. Это шокировала руководство турецкого гранда, которое решило отказаться от трансфера.

Напомним, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

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