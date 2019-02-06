Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украинскому дерби в Лиге чемпионов быть: Коноплянка вслед за Зинченко попал в заявку своей команды

Сегодня, 22:47

Украинский футболист только недавно забил свой первый мяч в сезоне

Фото: AFP
Украинскому дерби в Лиге чемпионов быть: Коноплянка вслед за Зинченко попал в заявку своей команды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b47/89e/5c5b4789e9bcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b47/89e/5c5b4789e9bcb.jpg Футбол Украинский футболист только недавно забил свой первый мяч в сезоне

Немецкий "Шальке" включил украинского полузащитника Евгения Коноплянку в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Клуб из Гельзенкирхена в 1/8 финала встретится с командой другого украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити". Матчи состоятся 20 февраля и 12 марта.

Таком образом, в Лиге чемпионов состоится украинское дерби, ведь несколько дней назад "Манчестер Сити" внес Александра Зинченко в свою заявку на Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Коноплянка провел за "Шальке" 16 матчей во всех турнирах и забил всего один гол при двух результативных передачах. Кстати, дебютный гол в сезоне он забил совсем недавно – в ворота "Герты". Коноплянка забил красивым ударом на 17-й минуте, затем еще три мяча увидели зрители в первом тайме, а во втором голов не было. Результат – ничья 2:2.

Ранее мы писали, что Евгений Коноплянка перейдет в клуб из Турции. Однако трансфер в "Бешикташ" не состоялся. Как пишут СМИ, причиной могли стать слишком большие финансовые запросы украинского футболиста. Якобы, он хотел получать 4,5 миллиона евро за сезон, хотя в Германии зарабатывает на миллион меньше. Это шокировала руководство турецкого гранда, которое решило отказаться от трансфера.

Напомним, что Коноплянка и еще несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Лига чемпионов, Евгений Коноплянка, Шальке

Вы сейчас просматриваете новость " Украинскому дерби в Лиге чемпионов быть: Коноплянка вслед за Зинченко попал в заявку своей команды". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг украинских спортсменов в Instagram: красотка Марина Бех набрала больше 100 тысяч фанов

3 февраля, 12:03

Уже 14 украинских спортсменов преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, лидируют боксеры

Эксперт немецкого Kicker: "Уход Коноплянки из "Шальке" исключен"

28 января, 09:51

Украинский полузащитник забил гол в матче "Герта" - "Шальке", и в ближайшее время будет получать игровое время

Коноплянка в Берлине и другие матчи 19-го тура чемпионата Германии

27 января, 21:27

Расписание и результаты поединков тура в немецкой Бундеслиге

Первый гол Коноплянки в 2019 году: как украинец открыл счет в матче "Герта" – "Шальке"

26 января, 13:14

Украинский полузащитник отыграл 90 минут в чемпионате Германии и отметился забитым мячом

Евгений Коноплянка забил гол за "Шальке" в чемпионате Германии

25 января, 23:50

Украинец открыл счет в матче "Герта" - "Шальке", завершившемся со счетом 2:2

Сегодня Коноплянка перейдет в клуб из Турции

18 января, 10:51

В Турецком гранде украинец будет зарабатывать меньше, чем получал в Германии

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Сегодня, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Сегодня, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Вчера, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"