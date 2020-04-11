Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украинскому игроку урежут часть зарплаты из-за коронавируса

11 апреля, 10:46

Максим Перепелица

Андрей Ярмоленко и другие игроки "Вест Хэма" потеряют деньги из-за эпидемии

Английский "Вест Хэм" объявил о введении клубом антикризисных мер на время паузы в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса. Зарплата главного тренера Дэвида Мойеса, президента Каррена Брэйди и финансового директора Энди Моллетта будет сокращена на 30%.

Читайте также: одноклубник Ярмоленко на карантине играет в футбол с женой

Совладельцы "Вест Хэма" Дэвид Салливан, Дэвид Голд и другие акционеры договорились вложить 30 миллионов фунтов для того, чтобы стабилизировать ситуацию в клубе. Первый состав команды также поддержит клуб, согласившись на сокращение зарплаты. Вместе с командой также урежут зарплату и украинскому игроку Андрею Ярмоленко. "Вест Хэм" стал вторым клубом АПЛ после "Саутгемптона", объявившим о введении подобных мер.

Реклама

Кстати, стали известны миллионные потери английских футбольных клубов из-за простоя на карантине.Пока что рано говорить о возможном возобновлении сезона, хотя все в этом заинтересованы.

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Смотрите, как "Вест Хэм" расписал боевую ничью с "Лестером" в чемпионате Англии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к
Коронавирус и тишина: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" форматуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...