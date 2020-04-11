Украинскому игроку урежут часть зарплаты из-за коронавируса

Андрей Ярмоленко и другие игроки "Вест Хэма" потеряют деньги из-за эпидемии

Английский "Вест Хэм" объявил о введении клубом антикризисных мер на время паузы в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса. Зарплата главного тренера Дэвида Мойеса, президента Каррена Брэйди и финансового директора Энди Моллетта будет сокращена на 30%.

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Совладельцы "Вест Хэма" Дэвид Салливан, Дэвид Голд и другие акционеры договорились вложить 30 миллионов фунтов для того, чтобы стабилизировать ситуацию в клубе. Первый состав команды также поддержит клуб, согласившись на сокращение зарплаты. Вместе с командой также урежут зарплату и украинскому игроку Андрею Ярмоленко. "Вест Хэм" стал вторым клубом АПЛ после "Саутгемптона", объявившим о введении подобных мер.

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Кстати, стали известны миллионные потери английских футбольных клубов из-за простоя на карантине.Пока что рано говорить о возможном возобновлении сезона, хотя все в этом заинтересованы.

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