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Умер легендарный футболист-чемпион мира в составе сборной Англии

11 июля, 13:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Экс-защитнику "Лидса", бывшему полицейскому Джеку Чарльтону было 85 лет

Английский футбол сегодня в печали: умер бывший защитник сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Джек Чарльтон. В составе сборной Англии он в 1966 году становился чемпионом мира вместе со своим более знаменитым братом – форвардом Бобби Чарльтоном, легендой "Манчестер Юнайтед". К слову, узнавайте прогноз, расписание, трансляции и результаты 35-го тура чемпионата Англии.

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Всю свою карьеру игрока, а это более 20 лет, центральный защитник провел в "Лидсе", поэтому является легендой этого клуба – 773 матча и 96 голов! Сборная Англии всего раз в своей истории завоевывала Кубок мира, и Джек Чарльтон выступал на "мундиале"-1966 в домашних стенах. За национальную команду он отыграл 35 матчей, забив шесть мячей.

Интересно, что до начала профессиональной карьеры игрока он некоторое время был полицейским. А позже в качестве тренера работал с "Миддлсбро", "Шеффилд Уэнсдей" и "Ньюкаслом". А затем, в 1986-1995 годах, возглавлял сборную Ирландии. В 1988 году команда даже вышла в финальную часть Евро, когда там выступало всего восемь сборных. Также ирландцы под его руководством дважды пробивались в финальную часть чемпионата мира.

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