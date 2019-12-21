Умер легендарный футболист сборной Англии

Полузащитник Мартин Питерс становился чемпионом мира в 1966 году

Мартин Питерс - чемпион мира 1966 года

В субботу, 21 декабря, умер знаменитый полузащитник сборной Англии Мартин Питерс. В 1966 году он вместе со своей национальной командой становился чемпионом мира. Для "львов" тот успех до сих пор остается единственным. Читайте расписание, прогнозы и результаты матчей 18-го тура чемпионата Англии.

Большую часть карьеры Питерс провел в лондонском "Вест Хэме". Собственно печальную новость и сообщил официальный сайт "молотобойцев", в котором Мартин обрел статус легенды. Питерс – выпускник академии "Вест Хэма", выступал за взрослую команду с 1959 по 1970 год. Футболист провел в составе "молотобойцев" 302 матча и забил 81 мяч. В 1960-е годы "Вест Хэм" был заметной силой: взял Кубок страны, Кубок Кубков, а три игрока клуба стали чемпионами мира. Также Питерс играл за "Тоттенхэм", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед".

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В 1966 году Питерс стал чемпионом мира в составе сборной. Причем в финальном матче со сборной ФРГ он забил один из мячей, а Англия победила 4:2. Всего на его счету 67 матчей и 20 голов за сборную. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

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