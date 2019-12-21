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"Челси" выпустил чудную винтажную форму к 50-летию победы в Кубке Англии

21 декабря, 15:55

Лондонская команда впервые выиграла в Кубке Англии в 1970 году

"Челси"

"Челси" / Фото: Reuters

"Челси" выпустил форму, которую приурочил к 50-летней годовщине первой победы в Кубке Англии, которая случилась в 1970 году.

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На футболках присутствует герб "синих", который был на форме клуба в то время. Тогда "Челси" по итогам двух матчей обыграл "Лидс" и выиграл трофей.

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На джерси нанесен винтажный логотип тех времен, а цвета комплекта соответствуют форме полувековой давности.

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Купить набор можно в официальном магазине "синих" со 2 января 2020-го.

Ранее мы рассказывали, что экс-игрок "Челси" понес наказание за мастурбацию в публичном месте. Бывший нападающий "Челси" 45-летний Нил Шипперли предстанет перед судом за мастурбацию перед 16-летней девочкой и ее матерью.

Кроме того, на матче чемпионата Англии звучали гомофобские кричалки. "Эвертон" расследует сообщения о гомофобном скандировании во время матча 16-го утра Английской Премьер-лиги с "Челси".

Смотрите, как "Челси" обыграл "Лилль" в Лиге чемпионов:

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