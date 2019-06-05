Умер папа Лиги чемпионов: названа причина смерти уникального президента УЕФА

Легендарному шведу было 89 лет. Он создал самый крутой турнир мирового спорта

Леннарт Йоханссон. Фото: AFP

В возрасте 89 лет после непродолжительной болезни скончался бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Нильс Леннарт Йоханссон. Вечером 4 июня он заснул, а на следующий день уже не проснулся. Всего неделю назад он присутствовал на финале Лиги Европы в Баку.

Швед Леннарт Йоханссон является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА – 17 лет, с 1990-го по 2007-й, он возглавлял главную европейскую футбольную организацию. Он запомнился реорганизацией Кубка европейских чемпионов в 1992 году в Лигу чемпионов, которая является самым популярным клубным турниром не только в Европе. Отметим, что с 1967 по 1980 годы Йоханссон был боссом шведского клуба АИК, где получил звание почетного президента.

Обзор финала ЛЕ, на котором Йоханссон в последний раз появился на публике

Как сообщалось ранее, в день финала Лиги чемпионов в ДТП разбился Хосе Антонио Рейес. Лопнуло колесо на скорости 237 км/час: опубликованы причины смертельного ДТП с участием пятикратного победителя Лиги Европы.

Также мы писали, что вдохновитель Льюиса Хэмилтона умер после страшной болезни. Харри Шоу из Редхилла было пять лет. В последние дни жизни он был окружен любимыми игрушками и терпел невероятные муки.

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