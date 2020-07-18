Уникальный игрок за сезон стал чемпионом Испании и Германии, проведя за "Реал" и "Баварию" семь матчей

Удивительный случай произошел в европейском футболе в сезоне 2019/2020. Правый защитник сборной Испании Альваро Одриосола за один год стал чемпионом сразу двух стран. 24-летний футболист принадлежит мадридскому "Реалу", в котором он начал сезон, а зимой Одриосола перешел в "Баварию" из "Реала" на правах аренды.

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Основным игроком Альваро не стал ни в одном из европейских грандов, хотя заслужил титулы и чемпиона Испании, и чемпиона Германии, пишет Twitter Bayern & Germany. Примечательно, что за "Реал" уроженец Страны Басков отыграл всего четыре матча, а за "Баварию" – и того меньше, три.

До 2018 года Одриосола выступал за "Реал Сосьедад", затем перебрался в столицу Испании. В том же году он ездил в составе сборной на чемпионат мира, правда, ни в одном матче так и не сыграл. Зато забил единственный мяч испанцев в товарищеской встрече со Швейцарией – 1:1. А с "Реалом" парень выиграл клубный чемпионат мира.

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