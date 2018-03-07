Уникальный случай в футболе: игрока удалили из-за фамилии
Арбитр подумал, что футболист спорит с ним
Воспитанник лондонского "Арсенала" Санчес Уотт стал фигурантом уникального случая в истории футбола – его удалили из-за фамилии.
Инцидент произошел в матче между "Хемел Хемпстед Таун" и "Ист Таррок Юнайтед" в матче шестой по значимости лиги Англии.
Как сообщает BBC, главный арбитр встречи хотел показать футболисту "Ист Таррок Юнайтед" желтую карточку за нарушение и спросил, какая у него фамилия, так как на футболку она не быда нанесена.
Игрок произнес фамилию, судья подумал, что он сказал ему "что?" ("Watt" – созвучно с "what" – в переводе с английского "что") и показал красную карточку за споры.
К счастью, товарищам Уотта удалось объяснить арбитру, что произошло недоразумение, и тот отменил свое решение.
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