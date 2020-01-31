Универсализм в действии: украинского защитника в Бельгии решили сделать нападающим

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

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Украинскому футболисту Евгению Макаренко придется в Бельгии стать универсалом. 28-летний игрок во времена выступления за киевское "Динамо" действовал на позициях в защите или полузащите. Ныне же он в чемпионате Бельгии выступает за "Андерлехт", где его хотят видеть нападающим. Ранее мы писали, что Макаренко готов уйти из "Андерлехта" ради Евро-2020.

Главный тренер "Андерлехта" Франк Веркаутерен рассказал о том, что команде не хватает игроков из-за травм. По этой причине Веркаутерен решил перевести украинского защитника Евгения Макаренко в нападение. Его слова приводит Niewsblad.

"Давайте мыслить позитивно. Компетентные люди работают над трансферами. Мы должны были приспособиться к этой ситуации для проведения тренировок. Поставили Макаренко в нападение, он хорошо себя проявил. Посмотрим, что будет в воскресенье в матче с "Мускроном", у нас есть еще три дня. Пока у нас было только 14 человек на тренировке".

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Напомним, Макаренко длительное время лечился, а в заявку "Андерлехта" на матч попал лишь в середине сезона. Его команда занимает девятое место в чемпионате Бельгии. А лидирует "Брюгге" другого украинца – защитника Эдуарда Соболя. Смотрите, как "Брюгге" сыграл позавчера с "Шарлеруа" вничью.

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