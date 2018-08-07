Упустили победу на последних секундах: обзор матча "Славия" – "Динамо"

Сегодня, 22:49

Голы и лучшие моменты матча стартового матча киевлян в Лиге чемпионов


Киевское "Динамо" начало квалификацию Лиги чемпионов ничьей в Праге со "Славией". В первом матче третьего отборочного раунда команлы разошлись миром 1:1. За полчаса до матча встретил у касс "Эден Арены" четверых болельщиков из Киева, парни были в отчаянии. Приехали в Прагу, а билетов нет. Гостевую квоту, 5%, динамовские фаны выбрали всю. Эти четверо отстояли очередь, чтобы купить тикеты на чешские трибуны, попросили для начала самые дешевые (250 крон/300 грн), потом уже любые, но им еще громче ответили: "Sold out!". Очередь – на получение билетов, кто в интернете купил, а в продаже уже нет. Пражский 22-тысячник вчера был упакован полностью.

На 3-й минуте Беседин уже мог забивать, но простил чехов. На 13-й минуте, как и было обещано, чехи атаковали со второго этажа: ударом головой чуть не наделал шкоды Шкода, но форвард с ростом 190 см пробил во вратаря Бойко. На этом голевые моменты у обеих команд в первом тайме закончились.

Чаще у "Динамо" в центре полузащиты в этом сезоне выходил Шепелев, в этот раз был Гармаш. И играл высоко, располагался ближе к атаке, чем вингеры Вербич и Цыганков. Но на командном креативе до перерыва это не сказалось. Ни "Динамо", ни "Славия" создать голевую ситуацию не могли, и по конец тайма начали постреливать издали.

А сосед по трибуне, чешский журналист в перерыве сказал мне, что цель "Славии", если честно, – Лига Европы, выход из группы там. А в ЛЧ, на 40 млн премиальных от УЕФА, клуб, конечно, попасть мечтает. Но понимает, что уровень пока не совсем их. И про белую кепочку тренера пражан Трпишовского сказал: "Он в ней всегда. Его фирменная деталь, еще с "Либереца". Говорит, что кепка помогает ему концентрироваться. Верится, конечно, с трудом, – но фанам нравится".

После перерыва рисунок игры особо не поменялся. Хозяева пытались действовать агрессивнее, "Динамо" успокаивало игру за счет контроля мяча. К сожалению, не всегда получалось, и у "Славии" стали появляться моменты. Сначала издали неплохо пробивал Стох – Бойко был на месте, а на 64-й минуте вполне мог отличиться Змргал. После розыгрыша углового чех пробивал головой с близкого расстояния, но мяч прошел рядом со штангой.

В концовке поединка проснулся Вербич. Словенец на протяжении всей игры был не похож сам на себя – много брака и отсутствие привычной для него остроты, – но в нужный момент именно он поставил точку. Сидорчук нашел партнера в штрафной и Беньямин довольно легко переиграл вышедшего голкипера. Любопытно, что в момент передачи капитана на поле было два мяча, однако арбитр дал киевлянам закончить атаку. Чехи спаслись на 90+4-й – пенальти реализовал Гушбауэр после нарушения правил в штрафной Кендзеры – 1:1.

Перед матчем наставник киевлян Александр Хацкевич признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.
видео, футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага

Вы сейчас просматриваете новость "Упустили победу на последних секундах: обзор матча "Славия" – "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Пономаренко Алексей

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото uefa.com

Расписание и результаты третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 22:31

С этой стадии в борьбу за трофей вступает киевское "Динамо"

Футбол

Лига чемпионов. "Славия" - "Динамо" - 1:1. Фото ФК "Славия"

"Динамо" стартовало в Лиге чемпионов с ничьей в Праге

Сегодня, 22:27

Забив гол в концовке встречи, киевляне пропустили с пенальти на пятой добавленной минуте поединка
Загрузка...

Футбол

Прага перед матчем "Славия" - "Динамо": вокруг китайцы и "пиво дешевле воды"

Сегодня, 20:06

Китайский миллиардер три года назад купил клуб, туроператора и пивоварню, чтобы развлекать своих соотечественников

Футбол

Фото ФК "Динамо"

Где смотреть первый матч "Динамо" в новом сезоне Лиги чемпионов

Сегодня, 19:36

Трансляция матча третьего тура квалификации Лиги чемпионов в Праге

Футбол

Фото ФК "Славия"

Во время матча "Славия" - "Динамо" ожидается невероятная жара

Сегодня, 09:57

Болельщикам будут выдавать бутылки с холодной водой

Футбол

Йиндржих Трпишовски/ Фото ФК "Славия"

Тренер "Славии" назвал сильные стороны "Динамо" перед матчем в Лиге чемпионов

Вчера, 22:45

Чешский тренер считает, что у "Динамо" специфический стиль футбола
Загрузка...