"Уровень детского сада": Ибрагимович рассказал о вандалах, испортивших его статую

Златан считает, что они хотели внимания

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о вандалах, которые осквернили его статую возле стадиона "Мальме". Ранее мы писали, что Златан купил огромный участок в Швеции.

"Очень жаль. Они хотели внимания, хотели, чтобы о них писала пресса. Это уровень детского сада, а мы выше этого. Статуя – это статуя. Случившееся не сотрет мою историю, она останется навечно", – сказал Ибрагимович в интервью Dplay.

Напомним, некоторые поклонники "Мальме" пришли в бешенство, когда узнали, что футболист стал совладельцем "Хаммарбю".

Отметим, что "Милан" объявил о подписании контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до конца сезона. За "россонери" швед сыграл 10 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Чемпионат Италии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Кстати, Ибрагимович установил жесткие условия, чтобы остаться в "Милане". Златан готов играть, если клуб усилит состав для борьбы за место в Лиге чемпионов.

Смотрите, как забивает Ибрагимович:

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