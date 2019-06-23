Уроженец Португалии, спасший Шеву от позора, отказался переходить в "Динамо"

Лидер сборной Люксембурга Жерсон Родригес, которого позвали в Киев, предпочел остаться в Японии

Жерсон Родригес в борьбе с Александром Зинченко. Фото: Getty Images

Самый харизматичный игрок сборной Люксембурга по футболу Жерсон Родригес, являющийся уроженцем Португалии, отказался от летнего перехода в киевское "Динамо". Об этом сообщило одно из ведущих изданий Люксембурга - Tageblatt. По информации этого источника, 24-летний Родригес, выступающий за японский клуб "Джубило Ивата", ознакомился с предложением вице-чемпионов Украины. Однако, все обдумав, предпочел остаться в Японии.

Напомним, сборная Люксембурга с Жерсоном Родригесом в нынешнем году дважды играла с Украиной в отборе на Евро-2020, уступив оба раза в один мяч – 1:2 и 0:1. Причем Родригес был одним из лучших на поле как в одном, так и в другом поединке. На своем поле "карлики" даже вели в счете, однако в итоге уступили команде Шевченко на последних секундах встречи – от позорной потери очков Украину спас именно Жерсон Родригес, головой срезавший мяч в свои ворота. Это был, что называется, эпический фэйл – благо, в нашу пользу.

Как сообщалось ранее, защитник сборной Люксембурга, едва не подсунувшей свинью Украине, станет игроком "Карпат". Марвин Мартинс из клуба "Прогрес" (Нидеркорн) подпишет контракт на два года. Клубы уже достигли договоренности, медосмотр запланирован на 24 июня.

Также мы писали, что "Динамо" назвало такую цену на Супрягу, что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва. Стамбульский "Фенербахче" сразу свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, что киевляне хотят за него 13 миллионов евро.

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