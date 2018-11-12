Усиление атаки: Шевченко нашел нового форварда для сборной Украины

Сегодня, 09:59

Из резервного списка национальной команды в основной переведен львовянин Марьян Швед

Марьян Швед в сентябре забивал за молодежную сборную Украины. Фото ФФУ
Марьян Швед в сентябре забивал за молодежную сборную Украины. Фото ФФУ

У сборной Украины – пополнение. В состав национальной команды, которая сегодня в Киеве начнет подготовку к ноябрьским матчам с командами Словакии (Лига наций УЕФА, 16 ноября в Трнаве) и Турции (спарринг, 20 ноября в Анталье), из резервного списка довызван 21-летний нападающий "Карпат" Марьян Швед. Об этом сообщил официальный Twitter львовского клуба.

Молодой форвард, который в своем возрасте уже имеет опыт выступлений за команду U-19 испанской "Севильи", в нынешнем сезоне показывает выдающуюся игру. На данный момент – он лучший украинский бомбардир УПЛ, в субботу в Запорожье забил в ворота "Зари" 8-й гол и продлил результативную серию в чемпионате Украины до трех поединков. Больше него – 11 мячей – имеет только Жуниор Мораес из "Шахтера".

На 13 ноября на НСК "Олимпийски" запланирована открытая для болельщиков тренировка сборной Украины. А 15-го числа команда отправится в Словакию.

Ранее мы писали, что из-за травмы голеностопа не сыграет в ноябрьских играх сборной Украины правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко. Возможно, Шевченко довызовет еще и кого-то из игроков обороны.
Сборная Украины, Карпаты Львов , Марьян Швед

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Сегодня|Спорт

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