Усиление под Лигу Европы: "Мариуполь" подписал сразу трех чемпионов мира

"Шахтер" до конца сезона предоставил в аренду приазовцам героев мундиаля Чеха, Кащука и Корниенко

Новички приазовцев. Фото - Официальный сайт ФК "Мариуполь".

"Мариуполь" объявил о переходе в клуб трех новоиспеченных чемпионов мира в составе молодежной сборной Украины U-20 – Максима Чеха, Алексея Кащука и Виктора Корниенко. Все три игрока арендованы у "Шахтера", где выступали за команду U-21. За приазовцев они будут выступать до конца сезона.

МАКСИМ ЧЕХ. Родился в селе Красная Поляна Донецкой области 3 января 1999 года. В Академии клуба с 2008 года. Дважды становился чемпионом страны – в составе "горняков" U14 и U15. В 16 лет дебютировал за "Шахтер" U19. Выступает на позиции опорного полузащитника, умело действуя как в разрушении, так и в созидании. Обладая хорошими техническими и скоростными данными, часто берет инициативу на себя. С 2014-го регулярно вызывается в сборную Украины игроков 1999 года рождения. Является футболистом основы. Вместе с "сине-желтыми" принимал участие в юношеском Евро-2016. В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше 2019.

Виктор Корниенко с кубком мира. Фото – Getty Images

ВИКТОР КОРНИЕНКО. Родился в Полтаве 14 февраля 1999 года. Футболом начал заниматься в ДЮФШ "Ворсклы", после чего выступал за "Тернополь" и "Ильичевец". Всего в чемпионатах ДЮФЛ провел 53 матча, забил 9 мячей. В составе мариупольского клуба на счету Корниенко 21 поединок в юношеском чемпионате Украины. Чаще действует на позиции левого защитника, одинаково успешно справляясь как с оборонительными, так и с атакующими функциями. Вынослив, техничен, обладает хорошей скоростью и ударом. Летом 2016 года подписал контракт с "Шахтером". Начав сезон с "горняками" U19, с весны 2017-го Виктор играет за команду U21. В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше 2019.

АЛЕКСЕЙ КАЩУК. Родился в Новограде-Волынском 29 июня 1999 года. Воспитанник Академии "Шахтер". Чемпион ДЮФЛ в возрастных категориях U14 (2013) и U15 (2014). В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром команды U16, забив в 21 матче 23 мяча. 14 мая 2016 года дебютировал за "горняков" U21. Сезон-2017/18 начал в молодежке, оформил гол во встрече с "Ворсклой" (3:1). Атакующий полузащитник. Уверенно чувствует себя на фланге и под нападающим. Быстрый, техничный, с отменным дриблингом и ударом. Смело идет в обводку, способен обыграть соперника один в один. Мастер фланговых передач. За юношескую сборную Украины выступает с 2014 года. Принимал участие в финальном турнире чемпионата Европы U17: выходил в стартовом составе во всех трех поединках группы и отметился голом. В сезоне 2017/18 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата Украины. Победитель чемпионата мира U-20 в Польше 2019.

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