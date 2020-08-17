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"Устали мозги": тренер "МЮ" назвал причину поражения от "Севильи" в полуфинале Лиги Европы

17 августа, 09:03

Олег Люлька Олег Люлька

Уле-Гуннер Сульшер списал проигрыш "Манчестер Юнайтед" на молодость и усталость

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о причинах поражения своей команды в полуфинале Лиги Европы против "Севильи" 1:2. Напомним, еще при ничейном счете 1:1 "МЮ" имел три выхода один на один, но не реализовал их, в итоге пропустив в свои ворота в концовке встречи. Теперь в финале турнира "Севилья" сыграет с победителем пары "Шахтер" – "Интер".

"Тяжело приходится, когда не используешь свои шансы. У нас молодая команда, и сегодня было видно, что ребятам надо учиться и обретать стабильность. Конечно, огорчает, что мы не забили. Знаем, что у нас есть игроки, которые способны забивать, но таков футбол. Все наши попытки забить второй мяч ни к чему не привели, и это печально"

"Мы прошли отличный путь в этом турнире с февраля, поэтому огорчены вылетом. Мне очень приятно работать с этими игроками, но вы видели, как сильно они устали к концу матча. У них были уставшие ноги, и уставшие мозги"

"В моей тренерской карьере до сих пор еще не случалось трех полуфиналов в одном сезоне. Но мы определенно должны прибавлять, если хотим проходить дальше в кубковых турнирах", – цитирует главного тренера "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера официальный сайт УЕФА

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Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, клубов Англии впервые за пять лет не будет в финалах еврокубков. А ведь в прошлом году финалы в Лиге чемпионов и Лиге Европы были чисто английскими.

Обзор матча "Севилья" – "Манчестер Юнайтед" (2:1)

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Севилья Уле-Гуннар Сульшер
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