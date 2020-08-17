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Фиаско после триумфа-2019: клубов Англии впервые за пять лет не будет в финалах еврокубков

17 августа, 08:17

Олег Люлька Олег Люлька

А ведь в прошлом году финалы в Лиге чемпионов и Лиге Европы были чисто английскими

Английские клубы впервые с сезона-2014/2015 не выступят в финале еврокубков. Это стало известно после воскресного поражения "Манчестер Юнайтед" от "Севильи" 1:2 в полуфинале Лиги Европы. Ранее на разных стадиях евротурниров вылетели другие представители Англии – "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".

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Напомним, в прошлом сезоне финалы еврокубков состояли исключительно из представителей английской Премьер-лиги. В решающем матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0), а в финале Лиги Европы "Челси" был сильнее "Арсенала" (4:1).

Англия – в финалах предыдущих евросезонов

  • 2016 – "Ливерпуль" (Лига Европы)
  • 2017 – "МЮ" (Лига Европы)
  • 2018 – "Ливерпуль" (Лига чемпионов)
  • 2019 – "Арсенал", "Челси" (оба – Лига Европы), "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (оба – Лига чемпионов)
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Бруну Фернандеш ("МЮ")

Бруну Фернандеш ("МЮ") / Фото: Reuters

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Напомним, что последний английский клуб в нынешнем евросезоне "Манчестер Юнайтед" удачно начал свой полуфинал Лиги Европы с "Севильей", поведя в счете после точного удара Бруну Фернандеша с пенальти, но затем манкунианцы пропустили два мяча и проиграли. В финале Лиги Европы "Севилья" встретится с победителем пары "Шахтер" – "Интер".

Смотрите, как "МЮ" проиграл "Севилье" (1:2)

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