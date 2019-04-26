"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске
Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов
Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который после операции на плече пока не может помочь своей команде на поле, получил благодаря игровому простою возможность больше внимания уделить своей красавице-жене Аиде. Напомним, она родом из Мадрида. До знакомства с форвардом работала стюардессой. И в декабре прошлого года родила Францу Солю ребенка. Тем не менее, несмотря на недавние роды Аида – в прекрасной форме. Она продемонстрировала это, выложив новые фото в Instagram. На них девушка с футболистом запечатлены в кабине лифта их дома на Печерске, при этом супруга нападающего слегка обнажила свою грудь. "С тобой все просто, я люблю тебя", – подписала совместное с мужем селфи в лифте Аида. При этом нападающий шутя назвал свою супругу: "Моя украиночка".
Подписчики Аиды отреагировали на ее новые фото такими комментариями:
- Вау!
- Сладка парочка Твикс
- Жену уведут!
Как сообщалось ранее, 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер. Испанец проговорился, что подписывал контракт с киевлянами, уже имея серьезные проблемы со здоровьем.
Также сообщалось, что лучший украинский форвард "Динамо" рассказал, когда вернется в игру. С мая в распоряжении Александра Хацкевича наконец появится чистый нападающий.
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