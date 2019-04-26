"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Фото: Instagram

Испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который после операции на плече пока не может помочь своей команде на поле, получил благодаря игровому простою возможность больше внимания уделить своей красавице-жене Аиде. Напомним, она родом из Мадрида. До знакомства с форвардом работала стюардессой. И в декабре прошлого года родила Францу Солю ребенка. Тем не менее, несмотря на недавние роды Аида – в прекрасной форме. Она продемонстрировала это, выложив новые фото в Instagram. На них девушка с футболистом запечатлены в кабине лифта их дома на Печерске, при этом супруга нападающего слегка обнажила свою грудь. "С тобой все просто, я люблю тебя", – подписала совместное с мужем селфи в лифте Аида. При этом нападающий шутя назвал свою супругу: "Моя украиночка".

Подписчики Аиды отреагировали на ее новые фото такими комментариями:

Вау!

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Жену уведут!

Как сообщалось ранее, 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер. Испанец проговорился, что подписывал контракт с киевлянами, уже имея серьезные проблемы со здоровьем.

Также сообщалось, что лучший украинский форвард "Динамо" рассказал, когда вернется в игру. С мая в распоряжении Александра Хацкевича наконец появится чистый нападающий.

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