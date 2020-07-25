Уже 28 зараженных COVID-19 в испанском футбольном клубе, который не может доиграть сезон

28 положительных тестов на COVID-19 выявлено в испанском клубе "Фуэнлабрада", который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. О плачевной ситуации в команде сообщает пресс-служба. Ранее мы сообщали, что испанский клуб не сыграл из-за коронавируса и вылетел из дивизиона.

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Отметим, что из-за заражения коронавирусом "Фуэнлабрада" еще не сыграла матч последнего тура сезона с "Депортиво". Накануне 42 тура команда была закрыта на карантин в одном из отелей Ла-Коруньи, так как в клубе было выявлено 16 случаев заболевания: 12 — в Ла-Корунье и четверо из тех, кто остался в Мадриде. Один из футболистов находится в больнице. Клуб уже оценивает ситуацию с вирусом и в субботу проведет консультацию с Ла Лигой.

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Отметим, что смещение матча уже никак не поможет "Депортиво", который покинет второй испанский дивизион в любом случае. А вот "Фуэнла" может все-таки вернуться в топ-шестерку и сыграть в плей-офф. Команде достаточно ничьей в Ла-Корунье, чтобы вытеснить из зоны плей-офф "Эльче". Также за третью путевку в элиту поспорят "Сарагоса", "Альмерия" и "Жирона". Напрямую в элиту вышли "Уэска", а также "Кадис", который не играл в Примере с 2006 года.

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