В Амстердаме готовы забрать из Италии лучшего молодого игрока мира

Амстердамцы готовы предложить де Лигту игровую практику, если у того не получится закрепиться в основе "Юве"

Маттейс де Лигт / Фото: Juventus FC

По информации португальского издания A Bola, амстердамский "Аякс" готов летом арендовать своего бывшего игрока, центрального защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Ранее мы давали ТОП-5 самых дорогих трансферов лета – от Фелиша до де Лигта.

Напомним, что 20-летний футболист перешел в туринскую команду именно из "Аякса" за 75 миллионов евро. Амстердамцы готовы предложить де Лигту постоянную игровую практику, если у того не получится в первом же сезоне закрепиться в основе бессменного чемпиона Италии последних лет. В нынешнем сезоне за "Ювентус" нидерландец провел 17 матче и забил один гол.

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Маттейс мог сыграть за "Старую Синьору" больше, но помешало повреждение мышц правого голеностопа. Ранее мы сообщали, что лучшим молодым игроком мира признан Маттейс де Лигт. 20-летний Маттейс де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико"). Де Лигт в минувшем сезоне дошел с "Аяксом" до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат и Кубок Голландии. С голландской сборной он также дошел до финала Лиги наций.

Отметим, что 20-летний де Лигт является одним из лидеров сборной Нидерландов, матчем с которой на Евро-2020 следующим летом стартует сборная Украины.

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