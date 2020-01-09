Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,83
26,49

В Амстердаме готовы забрать из Италии лучшего молодого игрока мира

9 января, 10:46

Амстердамцы готовы предложить де Лигту игровую практику, если у того не получится закрепиться в основе "Юве"

Маттейс де Лигт

Маттейс де Лигт / Фото: Juventus FC

По информации португальского издания A Bola, амстердамский "Аякс" готов летом арендовать своего бывшего игрока, центрального защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта. Ранее мы давали ТОП-5 самых дорогих трансферов лета – от Фелиша до де Лигта.

Напомним, что 20-летний футболист перешел в туринскую команду именно из "Аякса" за 75 миллионов евро. Амстердамцы готовы предложить де Лигту постоянную игровую практику, если у того не получится в первом же сезоне закрепиться в основе бессменного чемпиона Италии последних лет. В нынешнем сезоне за "Ювентус" нидерландец провел 17 матче и забил один гол.

Реклама

Читайте также: Защитник "Аякса" Де Лигт стал самым молодым за 84 года футболистом сборной Голландии

В тренде
Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

Маттейс мог сыграть за "Старую Синьору" больше, но помешало повреждение мышц правого голеностопа. Ранее мы сообщали, что лучшим молодым игроком мира признан Маттейс де Лигт. 20-летний Маттейс де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико"). Де Лигт в минувшем сезоне дошел с "Аяксом" до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат и Кубок Голландии. С голландской сборной он также дошел до финала Лиги наций.

Отметим, что 20-летний де Лигт является одним из лидеров сборной Нидерландов, матчем с которой на Евро-2020 следующим летом стартует сборная Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Ювентус Турин Аякс Амстердам трансфер Матейс Де Лигт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболуФутбол
"МЮ" – "МанСити": онлайн дерби Манчестера в Кубке ЛигиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...