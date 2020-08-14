В Англии назвали лучшего молодого футболиста. Зинченко не было даже в числе претендентов

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд признан лучшим молодыми игроком сезона 2019/2020 годов в Англии, сообщается на официальном сайте Премьер-лиги. 21-летний футболист в завершившемся чемпионате Англии отыграл во всех матчах без исключения, забил четыре гола и сделал 13 результативных передач. Кстати, мы писали, что молодой защитник "Ливерпуля" побил рекорд Премьер-лиги по голевым передачам.

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Отметим, что на награду лучшего молодого игрока Премьер-лиги может претендовать игрок, чей возраст на момент старта турнира не превышает 23-х лет. В числе номинантов также были Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд, Антони Мартиаль (все – "Манчестер Юнайтед"), Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед"), Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич (оба – "Челси").

А вот украинский защитник Александр Зинченко в число претендентов не попал, несмотря на то, что его команда финишировала второй в чемпионате. Зинченко успел провести 19 матчей в Премьер-лиге, результативными действиями не отметился.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" купил в конкуренты Зинченко двойника Рууда Гуллита. Нидерландец Натан Аке перебирается к Хосепу Гвардиоле из "Борнмута" за 43 миллиона евро.

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