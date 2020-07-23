Молодой защитник "Ливерпуля" побил рекорд Премьер-лиги по голевым передачам

Трент Александер-Арнольд отметился 13 удачными пасами и забил четыре мяча за сезон

Сезон 2019/2020 для "Ливерпуля" стал чемпионским – впервые за 30 лет. Минувшей ночью "Ливерпуль" и его фанаты бурно отметили получение чемпионского кубка. Кроме того, один из лидеров команды установил рекорд Премьер-лиги.

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Защитник Трент Александер-Арнольд, которому всего 21 год, сделал за сезон 13 передач, с которых его партнеры забивали мячи. Это новый рекорд для игроков обороны Премьер-лиги. Интересно, что предыдущее достижение также принадлежало молодому футболисту, который год назад отметился 12 голевыми пасами, сообщает статистический ресурс OptaJoe.

Вчера "Ливерпуль" обыграл "Челси" в 37 туре, а Александер-Арнольд забил эффектный мяч со штрафного и сделал передачу на бразильца Фирмино. Интересно, что в этом сезоне Трент появлялся на поле во всех 37 матчах "красных", забив в них четыре мяча и получив пять желтых карточек.

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Смотрите, как Трент Александер-Арнолд забивал за "Ливерпуль"

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