Українська
$ 27,78
32,19
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Молодой защитник "Ливерпуля" побил рекорд Премьер-лиги по голевым передачам

23 июля, 12:15

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Трент Александер-Арнольд отметился 13 удачными пасами и забил четыре мяча за сезон

Сезон 2019/2020 для "Ливерпуля" стал чемпионским – впервые за 30 лет. Минувшей ночью "Ливерпуль" и его фанаты бурно отметили получение чемпионского кубка. Кроме того, один из лидеров команды установил рекорд Премьер-лиги.

Реклама

Защитник Трент Александер-Арнольд, которому всего 21 год, сделал за сезон 13 передач, с которых его партнеры забивали мячи. Это новый рекорд для игроков обороны Премьер-лиги. Интересно, что предыдущее достижение также принадлежало молодому футболисту, который год назад отметился 12 голевыми пасами, сообщает статистический ресурс OptaJoe.

Вчера "Ливерпуль" обыграл "Челси" в 37 туре, а Александер-Арнольд забил эффектный мяч со штрафного и сделал передачу на бразильца Фирмино. Интересно, что в этом сезоне Трент появлялся на поле во всех 37 матчах "красных", забив в них четыре мяча и получив пять желтых карточек.

Читайте также: все результаты 37-го тура чемпионата Англии. Завершится сезон АПЛ в воскресенье – 26 июля.

Смотрите, как Трент Александер-Арнолд забивал за "Ливерпуль"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд передача футбол Ливерпуль Трент Александер-Арнольд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии А
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии АФутбол
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартиру
Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартируФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять