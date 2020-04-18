В Англии назвали новую дату возобновления чемпионата

Все оставшиеся матчи будут доиграны в течение пяти недель

В пятницу состоялось совещание клубов английской Премьер-лиги, где обсуждались варианты завершения текущего сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Sky Spo, было решено, что возобновление сезона состоится не раньше 8 июня. В этом случае все оставшиеся матчи будут доиграны в течение пяти недель.

Ожидается, что даже при самом худшем раскладе чемпионат будет завершен к концу августа. На данный момент в чемпионате Англии сыграно 29 туров, лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль".

Отметим, что в Великобритании карантин продлен до 7 мая. Всего в Королевстве заразилось вирусом более 100 тысяч человек и 14 576 умерло.

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Ранее мы писали, что от коронавирусной инфекции умер знаменитый футболист сборной Англии. Норман Хантер большую часть карьеры игрока провел в "Лидс Юнайтед".

Также мы писали, что украинский легионер "Вест Хэма" предложил поучаствовать в необычном челлендже. Андрей Ярмоленко призывает болельщиков помыть окна в квартире.

Андрей Шевченко с сыном приняли участие в челлендже Новака Джоковича:

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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