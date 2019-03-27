В "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна
Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов
Лондонский "Арсенал" намерен расстаться с полузащитниками Месутом Озилом и Генрихом Мхитаряном в летнее трансферное окно. Как утверждает The Daily Mirror, в том, чтобы эти игроки покинули клуб, лично заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери.
Причиной послужила высокая заработная плата обоих футболистов: "Арсенал" хочет потратить деньги на приобретение других игроков. Контракт 30-летнего Озила с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года, 30-летнего Мхитаряна – также до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Озил провел 25 матчей за "Арсенал", забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Мхитарян принял участие в 28 встречах, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.
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