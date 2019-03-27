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В "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна

Сегодня, 22:39

Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов

Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян. Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"
В "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bdf/649/5c9bdf649450c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bdf/649/5c9bdf649450c.jpg Футбол Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов

Лондонский "Арсенал" намерен расстаться с полузащитниками Месутом Озилом и Генрихом Мхитаряном в летнее трансферное окно. Как утверждает The Daily Mirror, в том, чтобы эти игроки покинули клуб, лично заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Причиной послужила высокая заработная плата обоих футболистов: "Арсенал" хочет потратить деньги на приобретение других игроков. Контракт 30-летнего Озила с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года, 30-летнего Мхитаряна – также до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Озил провел 25 матчей за "Арсенал", забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Мхитарян принял участие в 28 встречах, отметившись 6 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.

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Тег чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Генрих Мхитарян, Месут Озил

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СЭ

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