В Бельгии возобновят сезон ради золотого дубля украинца

Эдуард Соболь получит шанс к чемпионскому титулу добавить победу в Кубке

В Бельгии разрешили провести финальный матч Кубка страны, несмотря на то, что чемпионат Бельгии был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. По информации Sporza.be, главный матч Кубка Бельгии между "Брюгге" и "Антверпеном" планируют провести 1 августа.

Напомним, что в связи с досрочным завершением чемпионата золотые медали достались "Брюгге", за который играет украинский защитник Эдуард Соболь. Серебряные медали достались "Генту" Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна, а третье место занял "Шарлеруа".

"Антверпен" финишировал на четвертом месте и пробился в квалификацию Лиги Европы. Победа в Кубке позволит команде завоевать прямую путевку в групповой этап. А "Брюгге" будет иметь шанс оформить национальный дубль и сложить медали в Кубок.

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Напомним, что бывший игрок "Динамо" Дьемерси Мбокани стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. В завершившемся сезоне нападающий "Антверпена" забил 18 мячей в 28 матчах и имеет семь результативных передач.

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Смотрите, как забивает Мбокани в Бельгии:

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