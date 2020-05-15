В Бельгии коронавирус победил футбол: Соболь с "золотом", а Яремчук и компания – в Лиге чемпионов

Эпопея с возобновлением чемпионата Бельгии наконец-то подошла к своему концу. Первенство все-таки завершают досрочно из-за коронавируса, а "Брюгге" получит титул самой сильной команды страны. Об этом сообщается на официальном аккаунте "черно-синих". Напомним, что еще 2 апреля стало известно, что первый чемпионат в Европе завершает сезон досрочно, а украинец станет чемпионом. Но потом футбольные боссы Бельгии взяли паузу.

Однако генеральная ассамблея лиги проголосовала за досрочное завершения чемпионата Бельгии – это решение поддержало 84% клубов. Таким образом, "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь, стал чемпионом, а "Васланд-Беверен" покидает высший дивизион. Хотя ранее за такую концовку сезона президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков.

Отметим, что после 29 туров "черно-синие" лидировали в турнирной таблице с отрывом в 15 очков от "Гента". Таким образом украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун завоюют серебряные медали и в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов.

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В итоге чемпионат Бельгии стал третьим досрочно финишировавшим в Европе. Ранее аналогичные решения приняли во Франции и Нидерландах. Также был отменен финал Кубка Бельгии.

К слову, мы уже писали, что бельгийский клуб хочет выкупить у "Шахтера" украинского защитника. Эдуард Соболь хорошо зарекомендовал себя в аренде в "Брюгге". В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 36 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

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