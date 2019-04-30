В Болгарии жеребьевку перед матчем провели с помощью яиц

Футболисты "Ботева" и ЦСКА оригинально отметили Пасху

Жеребьевка по-болгарски. Фото: Facebook

Забавный жребий предложили арбитры перед началом матча чемпионата Болгарии между "Ботев" (Пловдив) и софийским ЦСКА. Вместо вбрасывания монетки рефери Ивайло Стоянов дал капитанам по куриному яйцу. Таким способом в Болгарии отметили Пасху.

Что касается матча, то он завершился победой "Ботева" со счетом - 2:0. На 83-й минуте Феребори Доре открыл счет, а Тодор Неделев удвоил преимущество на 90-й минуте.

После 26 туров "Ботев" занимает в чемпионате Болгарии четвертое место, в девяти очках от пьедестала. ЦСКА с 57 очками расположился на второй позиции и теперь отстает от лидирующего "Лудогорца" на пять очков.

Ранее мы рассказывали о забавном эпизоде в чемпионате Португалии. По ходу матча лайнсмен вынужден был отлучиться в туалет, за что в шутку получил красную карточку от главного арбитра. После небольшой паузы игра была продолжена под аплодисменты зрителей.

Напомним, что в Иране не показали матч чемпионата Германии из-за арбитра. Поединок "Аугсбурга" и "Баварии" обслуживала Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.

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