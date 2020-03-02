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"В больших матчах Месси не видно – выглядит как бывший футболист": Лео разносят после Эль-Классико

2 марта, 17:45

Елена Павлова

Бывший вратарь сборной Аргентины считает, что нападающего "Барселоны" невозможно защищать

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал "Барселону" после матча 26-го тура испанской Примеры, в котором каталонцы проиграли "Реалу" со счетом 0:2. А больше всех досталось нападающему "сине-гранатовых" Лионелю Месси.

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"Реал" победил заслуженно. "Барселона" сыграла дерьмово, в отличие от соперника. Я играл в футбол тысячу лет. Месси – лучший в мире. Но в больших матчах, когда он должен блистать, его не видно. Мне больно говорить это, потому что я – аргентинец. Его невозможно защищать. Когда Месси выглядит как ветеран, я говорю об этом. В последнее время он выглядит как бывший футболист. Такова реальность. Его лицо и так смотрится грустным, но сейчас оно ещё грустнее. Он никак не заряжает своих партнеров", — приводит слова Гатти Clarin со ссылкой на El Chiringuito.

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Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Отметим, что в матче с "Реалом" аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд каталонского клуба по числу противостояний с "Реалом". Воскресное Эль-Класико стало для Лео 43-м. И по этому показателю он обошел Хави. Однако рекорд оказался для Месси с печальным привкусом – после поражения от "сливочных" "Барселона" опустилась на второе место в турнирной таблице Примеры. На одно очко каталонцев теперь опережает "Реал".

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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Барселона вратарь чемпионат Испании Реал Мадрид Лионель Месси сборная Аргентины Эль Класико

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