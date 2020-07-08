В Бразилии эту дату вычеркнули из календаря: шесть лет назад Германия поиздевалась над хозяевами ЧМ

В полуфинале "мундиаля" немцы разгромили бразильцев, а затем выиграли и финальный матч

Дату 8 июля 2014 года бразильские поклонники футбола могут вспоминать только в кошмарных снах. В этот день их сборная была разгромлена немецкой командой в полуфинале чемпионата мира. Причем то поражение стало одним из двух самых крупных в истории "пентакампеонов". Кстати, недавно исполнилось 66 лет "Бернскому побоищу", когда в четвертьфинале бразильцы уступили венграм.

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А шесть лет назад бразильцы были хозяевам "мундиаля" и считались фаворитами в борьбе за "золото". Однако полуфинал со сборной Германии обернулся страшным разочарованием. Жулио Сезар, Давид Луис, Фернандиньо, Бернард, Марсело, Халк были разбиты "Бундестимом" – 1:7. С 11-й по 29-ю минуту Мюллер, Клозе, Хедира и дважды Кроос отправили пять мячей в ворота подопечных Луиса Сколари. Во втором тайме дублем отметился Шюррле, а сборная Бразилии сумела ответить лишь голом Оскара на последней минуте.

Если бы не тот забитый мяч Оскара, то поражение 0:7 стало бы самым крупным в истории бразильцев. А так оказалось "лишь" повторением разгрома 0:6, который ровно сто лет назад, в 1920-м, учинили будущим пятикратным чемпионам мира уругвайцы. Тогда Германия стала чемпионом мира в четвертый раз, одолев Аргентину с Месси в дополнительное время, а деморализованная Бразилия сдала Нидерландам матч за третье место – 0:3.

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