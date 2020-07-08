Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Бразилии эту дату вычеркнули из календаря: шесть лет назад Германия поиздевалась над хозяевами ЧМ

8 июля, 19:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В полуфинале "мундиаля" немцы разгромили бразильцев, а затем выиграли и финальный матч

Дату 8 июля 2014 года бразильские поклонники футбола могут вспоминать только в кошмарных снах. В этот день их сборная была разгромлена немецкой командой в полуфинале чемпионата мира. Причем то поражение стало одним из двух самых крупных в истории "пентакампеонов". Кстати, недавно исполнилось 66 лет "Бернскому побоищу", когда в четвертьфинале бразильцы уступили венграм.

Реклама

А шесть лет назад бразильцы были хозяевам "мундиаля" и считались фаворитами в борьбе за "золото". Однако полуфинал со сборной Германии обернулся страшным разочарованием. Жулио Сезар, Давид Луис, Фернандиньо, Бернард, Марсело, Халк были разбиты "Бундестимом" – 1:7. С 11-й по 29-ю минуту Мюллер, Клозе, Хедира и дважды Кроос отправили пять мячей в ворота подопечных Луиса Сколари. Во втором тайме дублем отметился Шюррле, а сборная Бразилии сумела ответить лишь голом Оскара на последней минуте.

Если бы не тот забитый мяч Оскара, то поражение 0:7 стало бы самым крупным в истории бразильцев. А так оказалось "лишь" повторением разгрома 0:6, который ровно сто лет назад, в 1920-м, учинили будущим пятикратным чемпионам мира уругвайцы. Тогда Германия стала чемпионом мира в четвертый раз, одолев Аргентину с Месси в дополнительное время, а деморализованная Бразилия сдала Нидерландам матч за третье место – 0:3.

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Читайте также: 77-летний комментатор удивил мир реакцией на голы "Милана" в игре с "Ювентусом".

Реклама

Смотрите, как в прошлом году сборная Бразилии обыграла в гостях команду Чехии в товарищеском матче

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол 2014 чемпионат мира сборная Германии сборная Бразилии

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять