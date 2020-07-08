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До слез! 77-летний комментатор взорвал Сеть реакцией на голы "Милана" в игре с "Ювентусом"

8 июля, 14:47

Олег Люлька Олег Люлька

После трех голов "россонери" Тициано Крудели кричал, а после четвертого - расплакался, словно ребенок

Ошеломительную победу "Милана" над "Ювентусом" 4:2 во вторничном матче чемпионата Италии по футболу, по ходу которого "россонери" проигрывали туринцам 0:2, затмила эмоциональная реакция на этот результат известного итальянского комментатора Тициано Крудели. Видео с его пронзительными возгласами "Гол! Гол! Гол!" после мячей, забитых игроками "Милана", собирает тысячи просмотров. А после финального гола в исполнении хозяев поля 77-летний Крудели не сдержался и расплакался, словно ребенок.

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Отметим, что в юности Тициано Крудели три года играл за молодежный состав "Милана", потом некоторое время работал продавцом, а позже, транзитом через Федерацию тенниса Италии, где он выполнял функции пресс-секретаря, Тициано попал на итальянское телевидение и стал известным в этой стране комментатором. Его любимая команда, как вы уже догадались, – "Милан".

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Добавим, что на волне успеха после победы над "Ювентусом" форвард "Милана" Ибрагимович сделал эпическое заявление. "Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок!" – изрек Златан.

Смотрите, как "Милан" обыгрывал "Ювентус"

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Милан Италия комментатор чемпионат Италии Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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