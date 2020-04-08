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В чемпионате Англии приняли шокирующие решение относительно текущего сезона

8 апреля, 10:37

Максим Перепелица

Английская Премьер-лига собирается досрочно завершить сезон

Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино поделился инсайдом о планах руководства АПЛ по возобновлению сезона. Ранее мы рассказывали, что Моуринью вместе с игроками злостно нарушили правила карантина.

"Насколько мне известно, в Англии хотят досрочно завершить сезон, как это сделали в Бельгии. Они не думают о санкциях со стороны УЕФА, поскольку ситуация очень и очень напряженная. Мы должны отложить футбол до лучших времен. Неважно, сколько времени займет эта пауза, мы просто должны преодолеть все трудности. Я переживаю за следующие сезоны, а не за предыдущие", – цитирует Марино Sportitalia.

Отметим, что у "Удинезе" и английского "Уотфорда" общий владелец – итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо. Ранее сообщалось, что чемпионат Англии могут возобновить в конце мая. В текущем сезоне командам осталось доиграть девять матчей.

Кстати, стали известны миллионные потери английских футбольных клубов из-за простоя на карантине.

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чемпионат Англии Удинезе коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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