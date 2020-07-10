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В чемпионате Германии сократили зимний перерыв ради Евро-2020

10 июля, 22:13

Александр Трикиша Александр Трикиша

Турнир планируют завершить до 22 мая 2021 года

Опубликован календарь следующего сезона чемпионата Германии. Руководство Бундеслиги вынуждено было отказаться от зимнего перерыва, чтобы пораньше завершить сезон, ведь следующим летом состоится перенесенное Евро-2020. Ранее в чемпионате Германии определили лучшие голы и лауреатов сезона. Большинство трофеев досталось триумфаторам сезона из мюнхенской "Баварии".

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Таким образом, Бундеслига и Бундеслига 2 стартует 18 сентября, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги. Затем после 13-го тура чемпионата (18-21 декабря) и второго раунда Кубка (22/23 декабря) команды уйдут на небольшую паузу и вернутся уже после рождественских праздников в первые выходные января. Заключительный тур запланирован на 22 мая 2021 года. Напомним, что чемпионат Европы планируют провести с 11 июня по 11 июля.

Отметим, что матч за Суперкубок Германии состоится 30 сентября. За трофей будут бороться чемпион и обладатель Кубка "Бавария" и вторая команда Бундеслиги "Боруссия" из Дортмунда. Читайте, как "Бавария" отпраздновала 13-й золотой дубль.

Ранее в чемпионате Германии команды традиционно в конце декабря уходили на зимние каникулы и возвращались в конце января, но в этот раз календарь пришлось сместить из-за затянувшегося текущего сезона. Кстати, Германия первой из ТОП-5 лиг доиграла сезон, если не учитывать Францию, где сезон был завершен досрочно.

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Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов:

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футбол чемпионат Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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