В чемпионате Германии сократили зимний перерыв ради Евро-2020

Опубликован календарь следующего сезона чемпионата Германии. Руководство Бундеслиги вынуждено было отказаться от зимнего перерыва, чтобы пораньше завершить сезон, ведь следующим летом состоится перенесенное Евро-2020. Ранее в чемпионате Германии определили лучшие голы и лауреатов сезона. Большинство трофеев досталось триумфаторам сезона из мюнхенской "Баварии".

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Таким образом, Бундеслига и Бундеслига 2 стартует 18 сентября, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги. Затем после 13-го тура чемпионата (18-21 декабря) и второго раунда Кубка (22/23 декабря) команды уйдут на небольшую паузу и вернутся уже после рождественских праздников в первые выходные января. Заключительный тур запланирован на 22 мая 2021 года. Напомним, что чемпионат Европы планируют провести с 11 июня по 11 июля.

Отметим, что матч за Суперкубок Германии состоится 30 сентября. За трофей будут бороться чемпион и обладатель Кубка "Бавария" и вторая команда Бундеслиги "Боруссия" из Дортмунда. Читайте, как "Бавария" отпраздновала 13-й золотой дубль.

Ранее в чемпионате Германии команды традиционно в конце декабря уходили на зимние каникулы и возвращались в конце января, но в этот раз календарь пришлось сместить из-за затянувшегося текущего сезона. Кстати, Германия первой из ТОП-5 лиг доиграла сезон, если не учитывать Францию, где сезон был завершен досрочно.

Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов:

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