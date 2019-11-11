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В чемпионате Израиля судье по VAR вместо повтора момента показали парковку автомобилей

11 ноября, 14:25

Для назначения 11-метрового удара рефери показали сначала не то видео

VAR в работе

VAR в работе

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Забавный эпизод произошел в очередном туре чемпионата Израиля по футболу. В матче в Хайфе местный "Маккаби" принимал "Бейтар" из Иерусалима. В концовке встречи главный судья решил воспользоваться системой видеоповтора (VAR) для определения того, нужно ли назначать пенальти. Однако на какое-то время на экране рефери увидел видео с парковки автомобилей. К слову, в чемпионате Украины уже начали применять систему VAR.

Правда, "сюжет" с парковки оказался непродолжительным, и затем рефери увидел-таки нужное видео.

В итоге судья назначил 11-метровый, реализовав который "Маккаби" выиграл со счетом 3:1. Интересно, что второй мяч у хозяев забил полузащитник сборной Австралии с украинскими корнями Никита Рукавица.

Тем временем, Милевский забил мяч в чемпионате Беларуси

Эта победа позволила команде Рукавицы единолично обосноваться на второй строчке турнирной таблицы, имея 23 очка в 10 матчах. Лидирует "Маккаби" из Тель-Авива, имеющий на три балла больше. "Бейтар" остался на четвертой позиции с 16 пунктами.

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