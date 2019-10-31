Назван первый матч чемпионата Украины, который будут судить с помощью VAR

В пятницу, 1 ноября, в украинских футбольных соревнованиях впервые в режиме онлайн будет задействована знаменитая система видеопомощи арбитрам – VAR. В качестве дебютной игры с использованием VAR выбран поединок чемпионата страны среди 19-летних футболистов между "Динамо" и "Карпатами", который пройдет на клубной базе динамовцев в Конче-Заспе. Начало матча, судить который будут с помощью специального "видеовагончика", в 13:00.

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Как сообщает комитет арбитров Украинской ассоциации футбола, главным судьей матча юношей "Динамо" и "Карпат" назначен Николай Балакин из Киевской области, а "смотреть телевизор" и помогать ему в арбитраже по спецсвязи будут Сергей Бойко (арбитр VAR), Семен Шлончак (ассистент арбитра VAR) и наблюдатель от УАФ – в прошлом глава футбольного судейского корпуса страны Виктор Дердо.

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Как мы писали ранее, скандал с VAR грянул в Саудовской Аравии: систему видеопомощи арбитрам отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Это сделал один из сотрудников стадиона, в гаджете которого села батарея.

Между тем недавно защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов. "Знаете, после матча с "Аталантой" я не верю в VAR", – сказал Сергей Кривцов, имея в виду спорный пенальти в ворота "горняков", назначенный после использования видеопомощи.

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