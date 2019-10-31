Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Назван первый матч чемпионата Украины, который будут судить с помощью VAR

31 октября, 23:17

Систему видеопомощи арбитрам задействуют на матче юношеских составов "Динамо" и "Карпат"

В пятницу, 1 ноября, в украинских футбольных соревнованиях впервые в режиме онлайн будет задействована знаменитая система видеопомощи арбитрам – VAR. В качестве дебютной игры с использованием VAR выбран поединок чемпионата страны среди 19-летних футболистов между "Динамо" и "Карпатами", который пройдет на клубной базе динамовцев в Конче-Заспе. Начало матча, судить который будут с помощью специального "видеовагончика", в 13:00.

Читайте также: VAR в боксе: в Британии хотят ввести систему видеоповторов после разогрева Ломаченко

Как сообщает комитет арбитров Украинской ассоциации футбола, главным судьей матча юношей "Динамо" и "Карпат" назначен Николай Балакин из Киевской области, а "смотреть телевизор" и помогать ему в арбитраже по спецсвязи будут Сергей Бойко (арбитр VAR), Семен Шлончак (ассистент арбитра VAR) и наблюдатель от УАФ – в прошлом глава футбольного судейского корпуса страны Виктор Дердо.

Реклама

В тренде
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфинал
"Динамо" - "Шахтер": центральный матч 1/8 финала Кубка Украины

Как мы писали ранее, скандал с VAR грянул в Саудовской Аравии: систему видеопомощи арбитрам отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Это сделал один из сотрудников стадиона, в гаджете которого села батарея.

Между тем недавно защитник "Шахтера" раскритиковал VAR в Лиге чемпионов. "Знаете, после матча с "Аталантой" я не верю в VAR", – сказал Сергей Кривцов, имея в виду спорный пенальти в ворота "горняков", назначенный после использования видеопомощи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Карпаты Львов VAR

Источник: FootBoom

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Суркис дает добро: в
Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени КрасниковаЧУ по футболу
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфинал
1/8 финала Кубка Украины: только пять команд из Премьер-лиги вышли в четвертьфиналФутбол
Семь интриг кубкового матча
Семь интриг кубкового матча "Динамо" – "Шахтер": от юбилея Михайличенко до серии пенальтиФутбол
"Совершать такие фолы, как Пятов, нельзя": Маркевич высказался о матче "Шахтера" с ЗагребомЛига чемпионов
"Карпаты" отбирают очки у "Динамо" в чемпионате УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...