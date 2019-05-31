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В девятку со штрафного: звезды "Тоттенхэма" показали, как будут забивать "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов

31 мая, 20:15

Эриксен и Дайер угрожают киперу мерсисайдцев Алиссону феноменальным исполнением стандартов

Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен. Фото: AFP

Футболисты "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен и Эрик Дайер показали, как будут исполнять штрафные удары в финальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Игра состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано" в субботу, 1 июня. Накануне поединка "Тоттенхэм" провел тренировку на базе мадридского "Реала", изюминкой которой стали удары Эриксена и Дайера с 23 метров в обвод "стенки". Эриксен шикарнейшим образом направил мяч в "девятку", чудесный удар в обвор "стенки" удался и Дайеру. "После таких ударов в субботу будет доставать мяч из сетки своих ворот кипер "Ливерпуля" Алиссон", – пишут в сецсетях фаны "Тоттенхэма".


Тренировка "Тоттенхэма" перед финалом Лиги чемпионов

Как мы писали ранее, Жозе Моуринью назвал главную фишку финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". "Я всегда говорю, что команда, с которой на пути к решающему матчу произошло что-то экстраординарное, имеет небольшое преимущество. Этот финал удивителен тем, что оба участника прошли невероятный путь. Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором обе команды будут считать, что трофей уже у них", – сказал Моуринью.

Также сообщалось, что названа команда 11 лучших игроков Лиги чемпионов. Дрим-тим нынешней ЛЧ потянула почти на миллиард евро. При этом в списке 11 лучших не нашлось места Криштиану Роналду.

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Тоттенхэм, Кристиан Эриксен

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Сегодня|Спорт

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