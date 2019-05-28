В "Динамо" может перейти камерунец, не подошедший "Барселоне"

Потенциальный новичок киевлян был удален за отмашку в недавней игре чемпионата с "Шахтером"

Онгла - слева. Фото - официальный сайт ФК "Карпаты".

Стало известно о первом возможном новичке киевского "Динамо" в летнее трансферное окно. Им может стать 21-летний камерунец Мартин Онгла. В свое время этот полузащитник пробовался в "Барселоне", но там не задержался. А сейчас Онгла выступает за львовские "Карпаты", куда перешел в январе на правах аренды, рассчитанной до конца 2019 года. Права на него принадлежат испанской "Гранаде".

Недавно потенциальный новичок "Динамо" Онгла заработал красную карточку в игре с "Шахтером", выписана она была за отмашку:

Об интересе "Динамо" к Онгла, приобретающем конкретные очертания, у себя в соцсети сообщил журналист Кирилл Крыжановский, в свое время работавший в структуре столичного клуба. Отметим, что в нынешнем сезоне камерунец, которого портал Transfermarkt оценивает в 500 тысяч евро, провел за "Карпаты" 13 матчей, в которых забил 2 гола. Он может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрбека.

Как мы писали ранее, матч "Динамо" с "Шахтером" за Суперкубок 21 июля повис в воздухе. В этот же день в Украине пройдут парламентские выборы. Сейчас решается, смогут ли правоохранительные органы гарантировать безопасность одновременно и на матче, и на выборах.

Также сообщалось, что экс-капитан "Динамо" рассказал о нефутбольных заработках. "К 15 годам я успел съездить на заработки в Беларусь со старшим братом и покойным отцом. Там мы строили в колхозе дома. Платили не деньгами, а машиной зерна – его уже можно было продать или пустить в хозяйстве", – поведал Тарас Михалик.

В своей последней игре в чемпионате "Динамо" одолело ФК "Львов":

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