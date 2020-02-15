В футболе готовят новый турнир: в нем сыграют лучшие сборные Европы и Южной Америки

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В футболе может появиться новый турнир для сборных. УЕФА и КОМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) обсуждают создание нового. Как сообщает globoesporte, в нем будут принимать участие по две команды от каждого континента – победитель Кубка Америка-2020 и команда, занявшая второе место, а также чемпион и финалист Европы-2020.

Турнир будет проходить каждые два года, начиная с марта 2022-го. Всего будет четыре матча. При этом соперничать друг с другом будут команды только с разных континентов. Все матчи пройдут в одном городе и на двух стадионах. Предположительно, турнир пройдет в Европе.

Напомним, что победителем Кубка Америки 2019 стала сборная Бразилии. В отсутствие травмированного Неймара бразильцы обыграли в финале команду Перу, за которую выступал тогда еще защитник "Динамо" Карлос Самбрано. Кстати, уже состоялась жеребьевка Кубка Америки-2020. Впервые с 1983 года матчи турнира пройдут на территории двух стран – в Аргентине и Колумбии, также в нем примут участие Австралия и Катар.

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