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В "Генте" не знают "Александрию": Яремчук рассказал о жеребьевке ЛЕ

5 сентября, 23:02

Украинский игрок – о матче с "Александрии"

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, как в его команде отреагировали, когда узнали, что в Лиге Европы предстоит сыграть против "Александрии". Кстати, Александрия" бесплатно повезет болельщиков в Германию на матч Лиги Европы. 

"Некоторые посмеялись, сказали, что не знают такой команды. Но я их заверил, что с "Александрией" легких матчей не будет, нас ждут сложные встречи. Думаю, александрийцы постараются проявить себя и показать хороший футбол", – отметил Роман.

"Я уважаю эту команду, потому что играл в ней. Но на футбольном поле друзей нет, поэтому каждый коллектив будет играть на победу. "Гент" захочет в двух матчах взять шесть очков", – сказал Яремчук.

Напомним, что жеребьевка Лиги Европы для "Александрии" привела к конфузу. Официальный сайт "Вольфсбурга" допустил серьезную ошибку, представляя своего украинского соперника по групповому раунду ЛЕ. Знаменитый немецкий клуб, 10 лет назад становившийся чемпионом Германии, назвал главным тренером александрийцев... победителя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонида Буряка.

Смотрите, как в 6-м туре УПЛ "Александрия" обыграла "Ворсклу": 

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Александрия Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: ФФУ

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