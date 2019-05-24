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В Германии началось сражение за место в Бундеслиге: "Штутгарт" и "Унион" в первом матче забили четыре мяча

24 мая, 09:58

"Штутгарт" сыграл вничью с берлинским "Унионом" в первом матче за путевку в Бундеслигу, ответный поединок состоится через три дня

"Штутгарт" и "Унион Берлин" сыграли вничью - 2:2
"Штутгарт" и "Унион Берлин" сыграли вничью - 2:2. Фото: AFP

Футболисты "Штутгарта" на своем поле сыграли вничью с берлинским "Унионом" в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в четверг в Штутгарте, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Кристиан Гентнер (на 41-й минуте) и Марио Гомес (51). У гостей отличились Сулейман Абдуллахи (43) и Марвин Фридрих (68).

Ответный матч пройдет 27 мая в Берлине. "Штутгарт" по итогам прошедшего сезона занял 16-е место в Бундселиге, "Унион" финишировал третьим во второй бундеслиге.

Ультрас "Штутгарта" перед началом матча прошли маршем по городу:


Ультрас "Штутгарта" перед матчем с "Унионом". Видео twitter.com/Ultramaniaticos

Ранее наш спецкор в Германии подвел итоги Бундеслиги и рассказал о наездах Клоппа на Баку. Читайте материал: Салат по-баварски: в Германии провожают сезон и Коноплянку, во Франкфурте вспоминают "Шахтер".

Интересно, что во всех пяти лучших футбольных лигах Европы прошлогодние чемпионы защитили свои титулы. "МанСити", "Барселона", "Ювентус", "ПСЖ" и последней, "Бавария".

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Тег чемпионат Германии, Штутгарт, Унион

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Сегодня|Спорт

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