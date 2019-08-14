В гости к Роналдо: украинец, ставший лучшим вратарем мира, перешел из "Реала" в "Реал"

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Один из аутсайдеров испанской Примеры "Реал Вальядолид" оформил сделку по переходу украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Следующий сезон украинец, в начале лета ставший лучшим вратарем молодежного чемпионата мира, проведет в составе "бело-фиолетовых" на правах аренды. За статус основного вратаря "Вальядолида" 20-летний Лунин поспорит с 30-летним Жорди Масипом, который сыграл 35 из 38 матчей команды в предыдущем первенстве Испании. "Вальядолид" финишировал в нем 16-м.

Лунин стал уже третьим игроком мадридского "Реала", которого этим летом отдали в аренду в "Реал Вальядолид". Причиной называют давние дружеские отношения босса "сливочных" Флорентино Переса с новым владельцем "Вальядолида" Роналдо, который в свое время выступал за "Реал" Мадрид.

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Как мы сообщали, знаменитый Роналдо по прозвищу Зубастик стал хозяином "Вальядолида" прошлой осенью. 42-летний бразилец, дважды выигрывавший "Золотой мяч", заплатил за 51 процент акций клуба около 30 миллионов евро. Кстати, от Вальядолида до Мадрида – 195 км. Да, это не пригород испанской столицы, как Леганес, где до этого на правах аренды выступал Лунин, и тем не менее – не такое уж и большое расстояние. Всего два часа на машине.

Андрей Лунин и его девушка Анастасия

Напомним, в "Леганесе" Андрей Лунин, в основном, сидел во время матчей на скамейке запасных, хотя на тренировках выдавал невероятные сейвы.

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Интересно, что ранее поговаривали, будто Лунин вообще может уйти из мадридского "Реала" в другой чемпионат. Возможность подписания украинского голкипера рассматривал "Милан". "Нерадзурри" находятся в поисках вратаря, который заменил бы Джанлуиджи Доннаруму, если тот все же перейдет в "Пари Сен-Жермен".

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