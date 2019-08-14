Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,15
28,22

В гости к Роналдо: украинец, ставший лучшим вратарем мира, перешел из "Реала" в "Реал"

Сегодня, 01:25

Андрей Лунин на правах аренды будет защищать ворота клуба, принадлежащего знаменитому Зубастику

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Один из аутсайдеров испанской Примеры "Реал Вальядолид" оформил сделку по переходу украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Следующий сезон украинец, в начале лета ставший лучшим вратарем молодежного чемпионата мира, проведет в составе "бело-фиолетовых" на правах аренды. За статус основного вратаря "Вальядолида" 20-летний Лунин поспорит с 30-летним Жорди Масипом, который сыграл 35 из 38 матчей команды в предыдущем первенстве Испании. "Вальядолид" финишировал в нем 16-м.

Лунин стал уже третьим игроком мадридского "Реала", которого этим летом отдали в аренду в "Реал Вальядолид". Причиной называют давние дружеские отношения босса "сливочных" Флорентино Переса с новым владельцем "Вальядолида" Роналдо, который в свое время выступал за "Реал" Мадрид.

Реклама

Как мы сообщали, знаменитый Роналдо по прозвищу Зубастик стал хозяином "Вальядолида" прошлой осенью. 42-летний бразилец, дважды выигрывавший "Золотой мяч", заплатил за 51 процент акций клуба около 30 миллионов евро. Кстати, от Вальядолида до Мадрида – 195 км. Да, это не пригород испанской столицы, как Леганес, где до этого на правах аренды выступал Лунин, и тем не менее – не такое уж и большое расстояние. Всего два часа на машине.

В тренде
Сколько выплатили вкладчикам банков-банкротов в Украине: озвучена сумма

Андрей Лунин и его девушка Анастасия

Напомним, в "Леганесе" Андрей Лунин, в основном, сидел во время матчей на скамейке запасных, хотя на тренировках выдавал невероятные сейвы.

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Интересно, что ранее поговаривали, будто Лунин вообще может уйти из мадридского "Реала" в другой чемпионат. Возможность подписания украинского голкипера рассматривал "Милан". "Нерадзурри" находятся в поисках вратаря, который заменил бы Джанлуиджи Доннаруму, если тот все же перейдет в "Пари Сен-Жермен".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реал Мадрид Вальядолид Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол

Новости партнеров

Loading...