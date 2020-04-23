"Звучит неплохо": порносайт заинтересовался названием стадиона "Барселоны"

Популярный портал для взрослых Pornhub откликнулся на заявление испанской "Барселоны", которая выразила готовность на год продать права на название своего стадиона "Камп Ноу". Порносайт выразил свою заинтересованность в том, чтобы "прописаться" в названии каталонской арены.
"Pornhub Stadium звучит неплохо", – написали в официальном Twitter-аккаунте порносайта, заставив болельщиков "Барселоны" гадать, было это сделано в шутку или же всерьез
Напомним, продажа прав на название стадионов практикуется многими популярными клубами для получения дополнительной прибыли. Однако "Барселона" на изменение имени "Камп Ноу" решилась впервые в истории арены, построенной в 1957 году. При этом полученный доход пойдет не в кассу "Барсы", а в исследовательские проекты Каталонии и всего мира, созданные для борьбы с пандемией коронавируса.
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Ранее мы писали, что клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Банкротство гранду испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента клуба Виктор Фонт.
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