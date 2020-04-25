Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Испании прибегнут к жестоким мерам, если игроки или клуб откажутся играть

25 апреля, 09:22

Максим Перепелица

Тебаc пригрозил клубам техническим поражением

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что игроки будут подвергаться дисциплинарным взысканиям, если станут отказываться от участия в матчах при возобновлении сезона. Кстати, "Реал" боится возвращаться к тренировкам без вакцины от коронавируса.

"Что будет, если игрок или клуб откажутся играть? Первоначальный штраф для клуба – техническое поражение. Если нам скажут, что можно играть, а команда откажется, то к ней будут относиться так же, как сейчас. Аналогично, если игрок откажется выходить на поле, к нему будут применены санкции.

Потери при досрочном завершении сезона? Эта сумма составит один миллиард евро. При матчах без зрителей потери оцениваются в 300 миллионов евро", – сказал Тебас.

Ранее стало известно, что Ла Лига вынуждена отодвинуть сроки возобновления тренировок команд.

Также мы писали, что друг "Железного Майка" по производству конопли позарился на стадион "Барселоны".. Алки Дэвид отметил, что уже контактировал с "Барселоной".

Реклама

Смотрите, как "Барселона" на "Камп Ноу" обыгрывала дортмундскую "Боруссию"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Испании коронавирус Ла Лига

Источник: Marca

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...