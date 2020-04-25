В Испании прибегнут к жестоким мерам, если игроки или клуб откажутся играть

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что игроки будут подвергаться дисциплинарным взысканиям, если станут отказываться от участия в матчах при возобновлении сезона. Кстати, "Реал" боится возвращаться к тренировкам без вакцины от коронавируса.

"Что будет, если игрок или клуб откажутся играть? Первоначальный штраф для клуба – техническое поражение. Если нам скажут, что можно играть, а команда откажется, то к ней будут относиться так же, как сейчас. Аналогично, если игрок откажется выходить на поле, к нему будут применены санкции. Потери при досрочном завершении сезона? Эта сумма составит один миллиард евро. При матчах без зрителей потери оцениваются в 300 миллионов евро", – сказал Тебас.

Ранее стало известно, что Ла Лига вынуждена отодвинуть сроки возобновления тренировок команд.

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