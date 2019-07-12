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В Испании прогремел очередной громкий трансфер: Гризманн перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро

12 июля, 17:29

"Барселона" официально объявила о переходе нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико"

Антуан Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону"
Антуан Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону". Фото: AFP

Чемпион Испании "Барселона" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико". Как отмечается в сообщении, "гранатово-синие" выплатили сумму отступных за 28-летнего форварда сборной Франции в размере 120 миллионов евро. Контракт с Гризманном рассчитан до 2024 года. В случае досрочного расторжения соглашения клубу, который захочет приобрести Гризманна, придется заплатить 800 миллионов евро. Такая сумма прописана в контракте, но если команды договорятся  – то она может быть любой.

Трансфер Гризманна стал вторым самым дорогим летом-2019. Ранее переход Жоау Фелиша из "Бенфики" в "Атлетико" был завершен за 126 миллионов евро.

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Француз заявил о своем намерении покинуть мадридский клуб в мае. В июле сообщалось, что "Атлетико" открыл дисциплинарное дело против игрока после того, как он не приехал на предсезонную тренировку команды, и намерен оштрафовать футболиста на 200 тысяч евро.

Интересно, что сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна. Персоналу испанского гранда пришлось ждать зарплату три лишних дня.

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Гризманн перешел в "Атлетико" из испанского "Реал Сосьедад" летом 2014 года. За пять сезонов футболист провел в мадридском клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В составе "матрасников" Гризманн выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018).

За национальную сборную Франции Гризманн провел 72 матча, забил 29 голов, стал чемпионом мира в 2018 году и завоевал серебро на домашнем чемпионате Европы-2016.

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Тег Барселона, трансферы, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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Сегодня|Спорт

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