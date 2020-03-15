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В испанском футболе три случая заражения коронавирусом

15 марта, 14:47

Александр Трикиша

Эсекьель Гарай изолирован дома, а "Алавес" проведет проверку все йкоманды

У защитника испанской "Валенсии" Эсекьеля Гарая диагностировали коронавирус. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram. Ранее мы писали, что футболист "Реала" признался, что плавал в одном бассейне с зараженным коронавирусом игроком.

"2020-й год начался не лучшим образом. У меня положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, но теперь нужно прислушаться к органам здравоохранения. На данный момент я изолирован", – написал Гарай.

Также положительный результат на коронавирус показали тесты, которые были взяты у сотрудников "Алавеса". По этой причине клуб вынужден был прекратить тренировки, а на понедельник запланировано тестирование всех членов команды.

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Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рекомендовала клубам прекратить тренировки и отпустить футболистов по домам, чтобы они ни с кем не контактировали.

Ранее мы писали, что в УЕФА придумали новый вариант для Евро-2020, чтобы обыграть коронавирус. Финальную часть чемпионата Европы могут провести еще до конца этого года – в декабре.

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Валенсия чемпионат Испании коронавирус Алавес

Источник: Сегодня|Спорт

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