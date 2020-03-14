Неожиданные сроки для Евро-2020: в УЕФА придумали новый вариант, как обыграть коронавирус

Финальную часть чемпионата Европы могут провести еще до конца этого года - в декабре

Для финальной части чемпионата Европы по футболу, которую намерены перенести из-за пандемии коронавируса, могут выбрать необычные сроки. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает британское издание The Telegraph.

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Как мы сообщали ранее, Евро-2020 могут снести на год, на лето-2021, чтобы этим летом доиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и национальные первенства. Решение должно быть принято 17 марта – встреча руководства УЕФА и представителей 55 ассоциаций Европейского футбольного союза состоится в формате видеоконференции.

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Однако теперь для проведения финальной части Евро, куда пробилась и сборная Украины, появился новый календарный вариант. По данным The Telegraph, турнир, который должен состояться в 12 городах Старого Света, могут перенести на декабрь нынешнего года. Таким образом футбольного чемпиона Европа может получить аккурат под Новый год.

Куман, Шевченко, Фода. Группа Евро-2020 / Фото: Getty Images В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Ранее руководство европейского футбола обратилось к фирмам-поставщикам Евро-2020 с просьбой, чтобы они остановили подготовку к турниру и начали думать, как провести его летом следующего года. Но, похоже, все еще может переиграться.

Смотрите, как в финальную часть Евро пробилась сборная Украины

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