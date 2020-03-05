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В Италии назвали сумму, которую "Сампдория" заплатит "Шахтеру" за забивного украинца

5 марта, 14:26

Юрков Богдан

Трансфер Александра Зубкова в итальянский клуб может потянуть на 4,5 миллиона евро

Появились подробности возможного перехода в "Сампдорию" форварда "Шахтера" Александра Зубкова, выступающего на правах аренды за венгерский "Ференцварош". Как сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на венгерские источники, сумма трансфера может составить порядка 4,5 миллиона евро.

Отметим, что аренда 23-летнего украинца Александра Зубкова в венгерский клуб рассчитана до 30 июня 2020 года. А его контракт с "Шахтером" истекает летом 2022 года. При этом портал Тransfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

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Как мы писали, Зубков успешно освоился в Венгрии, став одним из лидеров "Ференцвароша". В активе форварда 9 забитых мячей и 8 голевых передач в 33 матчах. Напомним, что тренирует знаменитую команду из Будапешта экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров.

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Смотрите, как Зубков забивал, выступая за "Мариуполь"

Добавим, что в прошлом году "Сампдория" называлась в числе претендентов на другого украинского футболиста – Руслана Малиновского, однако в итоге он перебрался в ряды иного клуба Серии А – "Аталанты".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк чемпионат Италии Сампдория Александр Зубков

Источник: ANSA

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