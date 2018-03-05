В Италии возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве футболиста "Фиорентины"

Возбуждено уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Об этом сообщил прокурор Удине Антонио Де Николо. 31-летний защитник был вчера утром найден мертвым в гостиничном номере в Удине.

"Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве. Пока подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, после чего будут известны результаты", – цитирует Football Italia Де Николо.

Ранее были названы предварительные причины смерти Астори. Де Николо удивлялся, что такое могло произойти с профессиональным футболистом. Напомним, тело игрока было найдено в отельном номере.

Футболист был воспитанником "Милана". По ходу карьеры он выступал за "Кальяри", "Рому" и "Фиорентину". На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии. В нынешнем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч, отличившись один раз.

Сразу после трагедии болельщики стали приходить к домашней арене "Артемио Франки" и оставлять на ограждении шарфы, фотографии, цветы и свечи в память о капитане команды.